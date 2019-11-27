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Пензенский «Дизель» расстался с голкипером Ильясом Гафиуллиным

27 ноября в 10:15 130 просмотров

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с пришедшим в команду летом вратарем Ильясом Гафиуллиным.

Игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному решению сторон. Основным голкипером «Дизеля» стал Илья Андрюхов, договор с которым был подписан уже в разгар сезона.

«Держать игрока уровня Ильяса без игровой практики, на наш взгляд, нецелесообразно», — цитирует пресс-служба команды генерального директора Сергея Лопушанского.

В 20 матчах нынешнего сезона «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» Ильяс Гафиуллин провел 20 матчей, в которых пропустил 34 шайбы, проведя три «сухих» встречи. Его коэффициент надежности — 1,84 при 92,4% отраженных бросков.

До перехода в «Дизель» воспитанник уфимской школы хоккея выступал за «Салават Юлаев», «Зауралье» (Курган), «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай) и «Металлург» (Новокузнецк).

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/11/golkiper-ilyas-gafiullin-pokinul-dizel/

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