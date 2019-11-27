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Стало известно место Пензы в рейтинге городов по качеству жизни

27 ноября в 10:22 178 просмотров

Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги исследования качества жизни в городах России за 2019 год. В список попала и Пенза.

Рейтинг составлен на основе анализа мнений граждан, эксперты спрашивали о развитии образования и культурной инфраструктуры, качестве медобслуживания, работе местных властей, служб, отвечающих за обслуживание и ремонт дорог, работе общественного транспорта, состоянии жилого фонда и так далее.

В итоге Пенза в общем рейтинге качества жизни заняла 44 строчку. На первом месте расположилась Казань, на втором — Грозный, третьем — Тюмень. Хуже всех, по мнению местных жителей, — в Астрахани, Махачкале и Улан-Уде.

Опросы проводились в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом из них специалисты охватили не менее 600 человек.

Подобные исследования университет проводит ежегодно, начиная с 2014-го.


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