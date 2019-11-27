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Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

27 ноября в 10:47 80 просмотров

Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) получила многочисленные замечания от властей и бизнеса, сообщают «Известия».

В конце октября Минфин предложил ГПП как инструмент, призванный мотивировать россиян самостоятельно копить на старость. Документ вызвал критику со стороны Минтруда, РСПП, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Работодатели опасаются, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения. А администрирование новой системы потребует значительных дополнительных и регулярных затрат. Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов.

В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения.


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