Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) получила многочисленные замечания от властей и бизнеса, сообщают «Известия».

В конце октября Минфин предложил ГПП как инструмент, призванный мотивировать россиян самостоятельно копить на старость. Документ вызвал критику со стороны Минтруда, РСПП, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Работодатели опасаются, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения. А администрирование новой системы потребует значительных дополнительных и регулярных затрат. Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов.

В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения.