Таксист повез пензячку в неизвестном направлении после отказа оплатить проезд

Со слов пензячки, 22 сентября 2018 года она вызвала такси, чтобы доехать до дома. Доставив ее в пункт назначения, водитель потребовал за поездку 500 рублей. Женщина не согласилась с суммой, и, чтобы не остаться без денег, таксист заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении. Сначала женщина испугалась, но позже увидела, что они подъехали к отделению полиции. Таксист силой вытащил ее из машины и отправился писать заявление с требованием привлечь пассажирку к ответственности.

По версии водителя, поездка к правоохранителям не была столь мирной. Он заявил, что женщина, сидя на заднем сиденье, ударила его, оставив ссадины на шее, левом и правом плечах. В ходе ссоры она также нецензурно выражалась в его адрес.

Моральный вред, который он испытал, мужчина оценил в 7 000 рублей.

Женщина заявила, что брань из ее уст действительно звучала, но была обращена не конкретно к водителю. А ссадины он мог получить, когда вытаскивал ее из машины. Намерения сознательно причинить ему физический вред у нее не было.

Мировой судья признал женщину виновной и назначил штраф в размере 5 000 рублей. Октябрьский районный суд Пензы также признал право истца на компенсацию морального вреда. Правда, ее сумма была уменьшена до 4 500 рублей.

«Решение вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда.