Россиянам перечислили главные признаки невяжущей хурмы

Ярко-оранжевые плоды делятся на невяжущие и вяжущие в зависимости от количества содержащихся в них особых органических соединений — танинов. Тем, кто не любит второй вид, лучше брать круглые и плотные фрукты. Они будут жесткими и хрустящими, причем со временем так и не смягчатся.

Вяжущая хурма имеет более коническую форму. Она может стать мягкой при хранении в пакете и на одной полке с яблоками и бананами, которые выделяют этилен.

Плоды привозят в Россию в основном из Азербайджана и Узбекистана. Производители стараются собрать хурму до созревания, чтобы она «дошла» в пути до прилавков. Дополнительной химической обработке она не подвергается.

Перед употреблением хурму достаточно вымыть в теплой воде. Также стоит обращать внимание на целостность кожицы — в противном случае в плод могут попасть вредные микроорганизмы.