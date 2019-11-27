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Россиянам перечислили главные признаки невяжущей хурмы

27 ноября в 11:33 134 просмотра

В Роскачестве рассказали, как отличить вяжущую хурму от невяжущей, сообщает телеканал «360».

Ярко-оранжевые плоды делятся на невяжущие и вяжущие в зависимости от количества содержащихся в них особых органических соединений — танинов. Тем, кто не любит второй вид, лучше брать круглые и плотные фрукты. Они будут жесткими и хрустящими, причем со временем так и не смягчатся.

Вяжущая хурма имеет более коническую форму. Она может стать мягкой при хранении в пакете и на одной полке с яблоками и бананами, которые выделяют этилен.

Плоды привозят в Россию в основном из Азербайджана и Узбекистана. Производители стараются собрать хурму до созревания, чтобы она «дошла» в пути до прилавков. Дополнительной химической обработке она не подвергается.

Перед употреблением хурму достаточно вымыть в теплой воде. Также стоит обращать внимание на целостность кожицы — в противном случае в плод могут попасть вредные микроорганизмы.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%85%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-1914127/

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