Канцерова предложила разработать систему контроля органов опеки

В Пензенской области выявлено более 4000 нарушений среди тех, кто должен был защищать интересы несовершеннолетних. Об этом сообщила главный прокурор региона Наталья Канцерова 27 ноября в ходе форума «Защищая детство».

«Прокурорская практика свидетельствует о том, что не все у нас благополучно. Уже выявлено более 4000 нарушений среди тех, кто интересы детей должен был защищать. Более 200 детей стали жертвами насилия, 5000 родителей официально не исполняли обязанности по воспитанию. Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, но на проблему начинают обращать внимание не когда она зарождается, а намного позже», — сказала Наталья Канцерова.

Так, она сообщила, что в Пачелмском районе мать ненадлежащим образом ухаживала за малышом. По словам главного прокурора, в доме было накурено, холодно, стоял неприятный запах, у ребенка не было постельного белья, продуктов.

«Семья выехала за пределы района, и судьба ребенка неизвестна. Где адекватная реакция на неблагополучие? Сколько случаев жестокости и насилия нами еще не выявлены, сколько детей продолжают оставаться действами «пьяной педагогики»?" - отметила главный прокурор.

Также она рассказала о случае в Сердобском районе, где в отношении малыша ежедневно совершались преступления, а органы опеки оставляли это без внимания, в свою очередь, прокурор района никак не реагировал на это.

«Халатно относясь к возложенным на нас функциям, мы сами совершаем преступление», — подчеркнула она.

Наталья Канцерова отметила, что система контроля за работой органов профилактики требует корректировки, и два года назад прокуратура уже поднимала этот вопрос.

«Разве три проверки в год министерства образования могут показать реальную картину? Недорабатываем. Только за 2019-й — 167 фактов самовольных уходов детей из дома. Должного внимания этой проблеме мы пока не уделили, не всегда выявляются причины ухода», — сказала она.

Наталья Канцерова предложила разработать систему контроля за органами опеки и соцзащиты, систему реабилитации детей, подвергшихся насилию, разработать программы для педагогических работников и психологов для профилактики ухода несовершеннолетних из дома.