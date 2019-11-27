Пензенцы отправят в Китай 2150 тонн подсолнечного и рапсового масла

29 ноября пензенское предприятие отправит в Китай три партии подсолнечного и рапсового масла объемом 2150 тонн.

Товар будут транспортировать по одному международному маршруту поезда из 100 контейнеров, что является уникальным для российско-китайских перевозок, уточнили в пресс-центре регионального правительства. Стоимость масла, которое закупил Китай, — около 3 млн долларов.

Масло будут перевозить во флекситанках, каждый из которых вмещает 21,5 тонн жидкости. Во владивостокском порту партии разделятся на три маршрута — Шанхай, Чунцин и Циндао.

Напомним, в августе компания уже экспортировала четыре партии товара. 1000 тонн подсолнечного масла отправилась в Китай, три партии рапсового масла общим объемом 1000 тонн — в Европу.