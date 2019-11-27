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Житель Атмиса может попасть в тюрьму на пять лет за угон 27-летнего ВАЗа

27 ноября в 11:54 112 просмотров

33-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области, в одночасье лишившийся автомобиля, обратился за помощью в его возвращении в местную полицию.

Мужчина рассказал, что 27-летний ВАЗ-21099 стоял на территории фермерского хозяйства в селе Большие Хутора, где тот работает. Ночью машины не стало.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, установила личность подозреваемого. К угону автомобиля может быть причастен 49-летний житель села Атмис. Проблемы с законом возникают у него не впервые, мужчина был судим.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские советуют устанавливать на транспортные средства охранную сигнализацию и другие защитные приспособления. Оставлять автомобиль без присмотра открытым опасно, ведь злоумышленникам может хватить нескольких секунд, чтобы его угнать.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-932455/

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