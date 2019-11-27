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«Бизнес-Успех». Пензенские предприниматели могут заявить о себе на всю страну

27 ноября в 12:07 106 просмотров

4 декабря в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет форум предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» (18+), в рамках которого состоится межрегиональный этап национальной премии «Бизнес Успех».

Как отметили организаторы, участие в премии дает шанс бизнесменам Пензенской области заявить о себе на всю страну. Представители малого и среднего бизнеса смогут продемонстрировать свои проекты в номинациях «Лучший молодежный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший созидательный проект», «Народный предприниматель». Победители попадут в финал, который пройдет в Москве.

Для участников мероприятия запланированы мастер-классы, круглые столы, дискуссионные сессии, образовательный курс. На форуме предприниматели смогут пообщаться с представителями власти, инвесторами, известными бизнес-спикерами.

Организаторами форума являются Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата страны при поддержке правительства Пензенской области.

Участие в мероприятии — бесплатное. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Узнать все подробности можно на официальном сайте.


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