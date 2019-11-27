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В Пензе обсудят, что ждет малый бизнес в регионе в ближайшем будущем

27 ноября в 22:04 140 просмотров

В Пензе в форуме предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) примут участие представители органов власти.

Мероприятие пройдет в Пензе 4 декабря в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В ходе пленарной сессии первые лица региона и приглашенные эксперты обсудят, чего ждать малому и среднему бизнесу в 2019—2020 годах.

Кроме того, в рамках форума пройдут мастер-классы, состоятся круглые столы и дискуссии по проблемам, волнующим бизнесменов. Также участники премии «Бизнес-Успех» презентуют свои проекты и поборются за звание лучших по нескольким номинациям. Оценивать их будет экспертное жюри, в его состав войдут топовые спикеры, представители банков и органов власти.

Победители регионального этапа получат ценные призы от партнеров конкурса, а главное — возможность принять участие в финале национальной премии «Бизнес-Успех», который состоится в Москве.

Чтобы стать участником форума, нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Могут прийти все желающие, это абсолютно бесплатно.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-615384/

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