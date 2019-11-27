В Пензе обсудят, что ждет малый бизнес в регионе в ближайшем будущем

Мероприятие пройдет в Пензе 4 декабря в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова . В ходе пленарной сессии первые лица региона и приглашенные эксперты обсудят, чего ждать малому и среднему бизнесу в 2019—2020 годах.

Кроме того, в рамках форума пройдут мастер-классы, состоятся круглые столы и дискуссии по проблемам, волнующим бизнесменов. Также участники премии «Бизнес-Успех» презентуют свои проекты и поборются за звание лучших по нескольким номинациям. Оценивать их будет экспертное жюри, в его состав войдут топовые спикеры, представители банков и органов власти.

Победители регионального этапа получат ценные призы от партнеров конкурса, а главное — возможность принять участие в финале национальной премии «Бизнес-Успех», который состоится в Москве.

Чтобы стать участником форума, нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Могут прийти все желающие, это абсолютно бесплатно.