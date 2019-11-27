В ГИБДД прокомментировали информацию о сбитом на автовокзале пешеходе

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в районе здания автовокзала в Пензе.

Сигнал о ДТП на улице Луначарского поступил на пульт дежурного в 11:30. Предварительно установлено, что около дома № 1г автомобиль ВАЗ-2114 сбил 77-летнюю женщину. За рулем отечественного автомобиля находился 18-летний молодой человек.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Напомним, о случившейся 26 ноября аварии в соцсетях рассказали очевидцы. Они утверждали, что за рулем «четырнадцатой» была девушка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.