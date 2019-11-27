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В Пензе религиозные организации объявили о сотрудничестве

27 ноября в 12:39 50 просмотров

В Пензе 27 ноября состоялось заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. Его участники подписали соглашение о сотрудничестве.

На мероприятии присутствовали представители органов госвласти региона, духовенства, научного сообщества и различные эксперты. Участники совещания выработали решения по сплочению гражданского общества в части развития межконфессионального диалога, укрепления общественного согласия в вопросах свободы совести и вероисповедания.

Присутствующие обсудили вопрос противодействия распространению экстремистских идей и работу по ликвидации угроз единству российской нации в регионе. Для этого религиозные организации области подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в вопросах противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

«Важно осознавать, что экстремизм и терроризм как его крайняя степень проявления своей конечной целью ставят сепаратизм, нанесение удара по единству представителей разных этносов и религий. Перед лицом этой угрозы необходимо выстроить мощный заслон, моральную основу которому удалось заложить сегодня. Работа в рамках соглашения — это и ликвидация религиозной безграмотности, на чем умело спекулируют приверженцы радикальных идей, и повышение роли традиционных религиозных ценностей в воспитании подрастающего поколения, развитии культуры и института семьи», — подчеркнул начальник управления внутренней политики Павел Маслов.


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