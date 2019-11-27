В Кузнецке для нового ФОКа закупят оборудование на 25 млн рублей

Город Кузнецк Пензенской области вошел в федеральный проект по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Строительство начнется в 2020 году.

Он будет возведен в Западном микрорайоне. Сейчас на этом месте находится футбольное поле с искусственным покрытием, которое давно пришло в плохое состояние.

Средства на реконструкцию будут выделены в рамках специализированного федерального проекта. Важным условием вступления в программу была постановка участка под ФОКом на кадастровый учет с видом использования.

Теперь нужно подготовить проектно-сметную документацию. Из бюджета Кузнецка на эту цель выделяют 350 тысяч рублей.

Будущее сооружение будет состоять из площадки для игры в хоккей зимой и мини-футбол летом, беговой дорожки длиной 200 метров, уличных тренажеров и прыжковой ямой. ФОК будет открыт круглый год. Объект начнут возводить и сдадут в 2020 году.

Старое ковровое покрытие планируют положить на спортивной площадке одной из местных школ, уточнили в мэрии Кузнецка.

«Проект для нас хороший, одного только спортивного оборудования на 25 млн рублей мы получим, приведем в порядок стадион, который в том виде, который есть сейчас, город не красит», — заявил глава администрации города Сергей Златогорский.