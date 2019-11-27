К поискам 43-летнего жителя Кузнецка подключились волонтеры

Полиция города Кузнецка Пензенской области и волонтеры ищут мужчину, который пропал больше двух месяцев назад.

Члены поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» и неравнодушные жители региона подключились к поискам 43-летнего Олега Вячеславовича Сержантова. Напомним, о его местонахождении ничего неизвестно с 22 октября. Родственники мужчины уже подали заявление в полицию.

Рост Олега Сержантова — 176 сантиметров, у него нормальное телосложение, короткие русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на мужчине были черный пуховик, камуфлированные брюки, синяя футболка, коричневые ботинки и серая шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщать ее по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.