В Пензе на ремонт участка ул. Луначарского выделили почти 67 млн рублей

В Пензе отремонтируют участок автомобильной дороги и тротуара на улице Луначарского. Соответствующий контракт заключили МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и ООО «Дорожный строитель».

Работы должны быть проведены на участке от улицы Каракозова до проспекта Победы. Подрядная организация выиграла электронный аукцион, заявку на участие в котором больше никто не подал.

Средства на выполнение работ выделят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России. Из федерального бюджета поступит 33,4 млн рублей, из областного — 25 млн рублей, из городского — 8,4 млн рублей.

Ремонт должен начаться 1 апреля и завершиться не позднее 1 августа 2020 года.