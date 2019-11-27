В Пензе выбрали подрядчика для ремонта ул. Терновского и Баумана

В 2020 году в Пензе отремонтируют участки автомобильных дорог и тротуаров на улицах Баумана и Терновского. Общая стоимость работ — 121,4 млн рублей, которые выделят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России.

Работы на обоих объектах будет выполнять ООО «Пензадорстрой», выигравшее электронный аукцион, на который не поступило больше ни одной заявки. Государственный контракт был заключен с МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».

На улице Баумана обновят участок от улицы Свердлова до путепровода через железнодорожные пути, включая съезды с улицы и путепровода до дома № 95.

На улице Терновского работы будут вестись на участке от Бауманского путепровода до моста через реку Пензятку, включая съезд в районе дома № 19а до дома № 8, а также от моста через реку до улицы Пушанина.

На данные цели из федерального бюджета выделяют 60,7 млн рублей, из областного — 45,5 млн, из городского — 15,2 млн.

Ремонтные работы начнутся 1 апреля и должны быть завершены не позднее 1 августа 2020 года.

Напомним, также выбран подрядчик для ремонта участка на улице Луначарского.