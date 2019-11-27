В Пензе весной начнется ремонт на ул. Окружной и дороге-дублере

В Пензе выбран подрядчик для ремонта на улице Окружной и дороге-дублере. Средства в размере почти 103 млн рублей выделят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России.

Электронный аукцион, запущенный МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», выиграло ООО «Автодорога». Других участников на торгах не было.

Рабочим предстоит обновить участок улицы Окружной от пересечения с Калинина до ЖК «Олимп», а также провести ремонт на дороге-дублере от пересечения с Карпинского до Окружной.

На эти цели из федерального бюджета будет получено 51,4 млн рублей, из областного — 38,6 млн, из городского — 12,9 млн.

Согласно контракту, подрядчик должен приступить к работам 1 апреля и завершить их не позднее 1 августа 2020 года.

Также на 2020 году запланирован ремонт автомобильной дороги и тротуара на улицах Луначарского, Баумана и Терновского.