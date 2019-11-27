В Пензе весной начнется ремонт на ул. Окружной и дороге-дублере

Электронный аукцион, запущенный МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», выиграло ООО «Автодорога». Других участников на торгах не было.
Рабочим предстоит обновить участок улицы Окружной от пересечения с Калинина до ЖК «Олимп», а также провести ремонт на дороге-дублере от пересечения с Карпинского до Окружной.
На эти цели из федерального бюджета будет получено 51,4 млн рублей, из областного — 38,6 млн, из городского — 12,9 млн.
Согласно контракту, подрядчик должен приступить к работам 1 апреля и завершить их не позднее 1 августа 2020 года.
Также на 2020 году запланирован ремонт автомобильной дороги и тротуара на улицах Луначарского, Баумана и Терновского.