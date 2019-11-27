Пензенцев приглашают на бесплатный сеанс плавания в ДС «Олимпийский»

В Пензенской области продолжается реализация проекта, в рамках которого устанавливается бесплатный вход в спорткомплексы с бассейнами.

В пятницу, 29 ноября, дворец спорта «Олимпийский» в микрорайоне ГПЗ-24 станет площадкой межведомственного проекта «Жить активно — здорово!» (0+). Мероприятие, главным событием которого станет бесплатный сеанс плавания, пройдет с 11 до 14 часов.

Пензенцы могут не только посетить бассейн, но также обратиться за консультацией к врачу. Специалист измерит объем талии, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, определит индекс массы тема и сможет дать индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Независимо от выявленных отклонений, всем гражданам рекомендовано отказаться от курения и алкоголя, ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов, сократить количество потребления соли до пяти граммов, а также как минимум полчаса в день выполнять физические упражнения.

«Желающие могут попробовать себя в сдаче нормативов комплекса ГТО. Проектом предусмотрена выдача бонусов на разовое посещение бассейна», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Опрос среди первых участников проекта «Жить активно — здорово!» показал, что нормы здорового образа жизни соблюдают только 65% из них. К 2024 году отказаться от вредных привычек, больше гулять и правильно питаться должны до 90% населения региона. Такова одна из задач национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

Напомним, что ранее в рамках программы «Плавать на здоровье!» бесплатные сеансы устраивали в ДС «Буртасы». Те, кто готов посещать спорткомплексы для плавания не только дни акций, могут следить за их загруженностью благодаря новому сервису.