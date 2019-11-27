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В Кузнецком районе пьяный дальнобойщик хотел подкупить инспектора ДПС

27 ноября в 14:52 86 просмотров

В Пензенской области водитель фуры пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы избежать ответственности за три нарушенных пункта ПДД.

В сентябре на федеральной автотрассе М-5 «Урал» инспектор ДПС остановил фуру Scania, водитель которой нарушил несколько пунктов правил дорожного движения. Он выехал на встречную полосу, отказался остановиться после первого требования полицейского и, как выяснилось, был пьян.

Дальнобойщика сопроводили в патрульную машину для составления протоколов. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил инспектору взятку — 15 тысяч рублей. Деньги он положил в бардачок автомобиля.

Полицейский предостерег мужчину, что его действия расцениваются как попытка дачи взятки и могут стать причиной уголовного преследования. Однако тот оставил деньги в салоне. Инспектор отказался от вознаграждения и сообщил о действиях водителя в дежурную часть ОМВД России по Кузнецкому району.

За покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия водитель оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Взятка, являющаяся вещественным доказательством, должна быть конфискована в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-scania-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-835862/

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