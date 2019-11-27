На «Эхе Пензы» обсудили, какие программы «Экспресса» будут показывать на ОТР

С 29 ноября программы «Экспресса» начнут транслировать в первом мультиплексе: помимо 21-й кнопки, телеканал получит 4 часа и 45 минут эфира на ОТР. О том, какую продукцию «Экспресса» можно будет увидеть на девятой кнопке, поговорили в ходе программы «События и мнения» (16+) на радио «Эхо Пензы».

Главный редактор радиостанции и ведущий программы Семен Вахштайн напомнил слушателям о том, что «Экспресс» на канале ОТР можно будет смотреть 2 часа 45 минут по утрам (с 6:00), еще 2 часа — вечером (с 17:00 до 19:00). Контент для эфира федерального канала будут поставлять три пензенские телевизионные команды — служба новостей, «Утро на «Экспрессе» (16+) и редакция авторских программ.

На вопрос о том, что вещание «Экспресса» на девятой кнопке даст телезрителям, ответил главный редактор утренних программ Константин Коломиец.

«Это первый мультиплекс. Мы же сейчас вещаем на 21-й кнопке. Здесь же будет 9-я, это означает, что будет цифровое телевидение с покрытием всей области. Там, где мы сейчас идем с рябью, потерей сигнала, теперь все будет стабильно и максимально доступно для всех зрителей», — пояснил он.

О том, когда можно будет посмотреть выпуски пензенских новостей на ОТР, рассказал корреспондент информационной службы телеканала «Экспресс» Александр Маркеев.

«Что касается выхода новостных программ в эфир, то для зрителей здесь никаких новинок не будет. Это шесть выпусков, с 6:00 до 8:30, в начале каждого получаса — выпуск новостей по 10 минут. Все, как на 21-й кнопке, как люди привыкли видеть. Вечерний выпуск новостей на ОТР, уже в цифровом формате, будет начинаться в 18 часов, его длительность составит, как и сейчас, 30 минут. Для нас главный плюс как для команды, которая делает новости для Пензы и Пензенской области, — что теперь они будут доступны во всех, даже в самых отдаленных населенных пунктах нашего региона», — сообщил тележурналист.

Если со временем трансляции новостных программ постарались обойтись без серьезных изменений, то в плане содержания и хронометража авторских и утренних программ дело обстоит немного иначе.

«Что касается «Утра» — мы изменили формат. Если на 21-й кнопке у нас часовое «Утро» и оно повторяется каждый час, то здесь будет получасовое. На то есть свои причины. Мы постарались для наших телезрителей вычленить самые интересные рубрики, сделать мощную подборку. В начале будут новости, потом — курс валют, погода и гороскоп. Затем пойдут наши рубрики, которые полюбились пензенцам, — зарядка, исторический путеводитель, дачная, спортивная и кулинарная. Завершаться «Утро» будет календарем событий», — отметил Константин Коломиец.

О телепроектах «Экспресса», которые покажут зрителям ОТР, рассказал редактор авторских программ Павел Прохоренков.

«Авторское вещание было, есть и будет на «Экспрессе». Старые программы доживают свой век, появятся новые проекты. Например, в телеэфир вернется Олег Ткачев, которого многие знают по «Поющим журналистам». Он будет рассказывать о вопросах, связанных с экологией, путешествиях по области и по всему земному шару. Программа «В объективе закона» (16+) повествует о ЧП, кражах и авариях, произошедших за неделю в регионе. «Лига кинозрителей» (16+), возможно, появится на ОТР. В силу ряда обстоятельств программа будет немного изменена — в ней будет больше разговоров с интересными людьми Пензы. Программа «Шайба» (16+) — о пензенском хоккее во всех его проявлениях, «Домовита» (16+) — о том, что можно сделать своими руками. «Концертник» (16+) — о музыке, жизни и людях, которые создают современную российскую музыкальную сцену, римейк «Одноклассников» (16+) — проект о школах Пензы — также снимаем. «Дорогою добра» (16+) — благотворительная программа о семьях и детях, которые нуждаются в помощи. «Первая студия» (16+) — часовое ток-шоу», — сообщил он.

Напомним: для того, чтобы увидеть пензенские программы на телеканале ОТР, необходимо произвести перезагрузку цифровой телеприставки. Вопросы, связанные с перенастройкой, можно задать по телефону «горячей линии»: 8−800−220−20−02. Все звонки будут фиксировать специалисты, при необходимости направляя на место волонтеров.