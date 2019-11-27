Житель Наровчатского района избил мать рулоном обоев и обокрал работодателя

Жителя Пензенской области отправили в колонию общего режима, суммировав наказания за два преступления, совершенные им летом.

По данным следствия, в июле житель Наровчатского района пришел к дому своего начальника, когда того не было дома, выбил дверь и зашел внутрь. Мужчина знал, что хозяева хранят деньги в верхнем ящике комода. Оттуда он достал 29 тысяч рублей и скрылся. На украденные деньги мужчина купил еду, алкоголь и мобильный телефон.

Преступление было раскрыто, и сельчанин оказался на скамье подсудимых. Он заявил, что пришел к дому, чтобы вместе с его хозяином поехать на работу. Он проник внутрь через незапертую дверь и действительно похитил деньги, но якобы всего 10 тысяч рублей. Часть из них сельчанин предложил считать возмещением долга за работу, которую хозяин дома ему не оплатил.

Однако потерпевший смог доказать, что подсудимый врет.

Служители Фемиды приговорили злоумышленника к двум годам и семи месяцам в колонии общего режима.

Наказание суммировано с вынесенным в августе. Тогда мужчину осудили за то, что он избил мать рулоном обоев, отправив его на трехмесячные исправительные работы. Теперь от труда в такой форме он освобожден.

«Приговором был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого 29 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе Наровчатского районного суда.