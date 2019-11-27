Житель Нижнего Ломова несколько лет вымогал у знакомого деньги

Житель Пензенской области угрожал знакомому расправой и распусканием слухов, выбивая из него таким образом деньги.

На протяжении четырех с половиной лет 28-летний житель Нижнего Ломова вымогал у знакомого деньги, угрожая расправой и обещая распространить о мужчине и его семье порочащие честь слухи.

Понимая, что из-за разницы в физической силе он не может противостоять обидчику, нижнеломовец всякий раз передавал вымогателю деньги, в сумме расставшись с 5 000 рублей.

Однако злоумышленник всякий раз называл все большую сумму за свое молчание. В какой-то момент она достигла 54 тысяч рублей.

19 сентября пьяный вымогатель вновь стал приставать к своей «жертве». Чтобы добиться своего, он ударил оппонента по голове и телу. Видимо, для уставшего терпеть издевательства мужчины это стало последней каплей, и он обратился в правоохранительные органы.

За совершенное преступление жителя Нижнего Ломова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. При вынесении решения учитывалось, что у подсудимого есть маленький ребенок.