В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, при каких условиях 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник, может стать выходным.

Как сообщает телеканал «360», работодатель сам может принять такое решение, отпустив работников. Кроме того, можно взять отгул за отработанные сверхурочные часы или попросить его в счет отпуска, уточняют «Известия».

Но при дополнительном выходном дне норма рабочего времени уменьшится, что, в свою очередь, скажется на размере зарплаты.

Иван Шкловец отметил, что обязанность решить вопрос о плате выходного дня ляжет на работодателя, если он решит отпустить своих сотрудников.

«Это можно сделать путем издания локального нормативного акта», — добавили в Роструде.