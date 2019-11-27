Жителей Каменки, Иссы и Шемышейки предупреждают о переезде офисов «ТНС энерго»

Для обеспечения более удобного и эффективного обслуживания клиентов гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» объявляет о смене адресов своих офисов в трех районах региона.

В городе Каменка районная служба сбыта будет располагаться на улице Чернышевского, 1д. В поселке городского типа Исса новый адрес офиса: улица Ленинская, 40. В рабочем поселке Шемышейка клиентов ждут на улице Ленина, 29.

Получить консультацию относительно передачи показаний счетчиков и оплаты электроэнергии, уточнить наличие задолженности и обратиться за подключением дистанционных сервисов можно в будние дни.

При получении услуг по принципу «одного окна» клиент может не только решить актуальный вопрос, но и купить необходимые электротехнические товары.

«Энергосбытовая компания и в дальнейшем продолжит работу по совершенствованию своих центров обслуживания клиентов, делая их еще более доступными и функциональными», — заявили в пресс-службе компании.