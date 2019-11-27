В Пензе проработают вопрос российско-французкого производства закаленного стекла

В 2019 году в Пензе открыли торгово-выставочный зал, чтобы продемонстрировать готовую продукцию предприятия. В настоящее время оно является одним из крупнейших в стране по производству бытовой техники европейского уровня, качества и широкого спектра — газовых, электрических, электрогазовых, комбинированных плит, индукционных варочных панелей, встраиваемой техники, электроводонагревателей и другой электротехники бытового применения, сообщили в пресс-центре облправительства.

Осмотрев презентованные образцы? Иван Белозерцев положительно оценил уровень исполнения.

«Качество хорошее, дизайн великолепный», — сказал Иван Белозерцев.

Рассматривая варочные панели, он отметил их современность и безопасность. Губернатор поручил должностным лицам, отвечающим за развитие промышленности в регионе, проработать вопрос созданиz совместного российско-французского предприятия по производству закаленного стекла для кухонных панелей и электроплит.