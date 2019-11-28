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Вместо новых фонарей потухли старые. Пензячка жалуется на темноту у больницы № 6

28 ноября в 08:35 118 просмотров

Жительница Пензы обратилась в информагентство с жалобой на плохое освещение дороги у клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина.

«Сегодня шла в 5:40 на работу мимо горбольницы № 6. Расстроилась, вместо обещанных новых столбов с освещением, потухли старые. А ведь освещение запланировано на 2019 год! Может, кто-то даст подробное пояснение по этому вопросу?» — написала она в «Жалобную книгу».

Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все обращения ведомства направляют официальные ответы.


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