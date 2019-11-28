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Пензенец возмущен отсутствием светофора на опасном участке ул. Антонова

28 ноября в 07:15 212 просмотров

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства с вопросом, когда на пешеходном переходе на ул. Антонова появится светофор.

«Нам обещали, что на пешеходном переходе по ул. Антонова около магазина «Атак» будет установлен светофор. Место на самом деле аварийное, опасное, на этом переходе неоднократно сбивали пешеходов. Заверили в СМИ, что светофор будет установлен в кратчайшие сроки (август-сентябрь 2019 года) и деньги на это уже выделены.

Ноябрь уже на исходе. Что теперь? Жителям остается ждать, когда на переходе кто-то погибнет? Прошу ответить, когда установят обещанный светофор», — написал он.

«Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию в связи с данным обращением. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте информагентства. На все обращения ведомства направляют официальные ответы.


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