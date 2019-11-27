Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Жителей Каменки, Иссы и Шемышейки предупреждают о переезде офисов «ТНС энерго»
На «Эхе Пензы» обсудили старт вещания «Экспресса» на ОТР
Пензенцев приглашают на бесплатный сеанс плавания в ДС «Олимпийский»
В Пензе весной начнется ремонт на ул. Окружной и дороге-дублере
1 декабря состоится плановое повышение цен в строящихся домах Города Спутника
В Пензе выбрали подрядчика для ремонта ул. Терновского и Баумана
В мэрии Пензы рассказали о ходе реконструкции Бакунинского моста
В Пензе на ремонт участка ул. Луначарского выделили почти 67 млн рублей
В Кузнецке для нового ФОКа закупят оборудование на 25 млн рублей
В Пензе религиозные организации объявили о сотрудничестве

Пензенских бизнесменов предупреждают о запрете торговли снюсами

27 ноября в 16:59 82 просмотра

В Пензе участились случаи употребления снюса и насвая несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистраиции.

Как отметили в мэрии, торговля этими веществами на территории России запрещена законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная и административная ответственность.

«Вызывает серьезную тревогу и опасение то, что основная тенденция употребления снюса и насвая распространяется, в основном, среди молодежи 13−17 лет», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники мэрии регулярно проводят мониторинг торговых точек и проводят беседы с их руководителями о том, чтобы они соблюдали закон. Также предпринимателей предупреждают о запрете продажи табачной продукции несовершеннолетним.

Напомним, ранее губернатор Иван Белозерцев призвал активнее информировать население о вреде жевательного синтетического никотина (снюсов).


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...