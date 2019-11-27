Пензенских бизнесменов предупреждают о запрете торговли снюсами

В Пензе участились случаи употребления снюса и насвая несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистраиции.

Как отметили в мэрии, торговля этими веществами на территории России запрещена законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная и административная ответственность.

«Вызывает серьезную тревогу и опасение то, что основная тенденция употребления снюса и насвая распространяется, в основном, среди молодежи 13−17 лет», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники мэрии регулярно проводят мониторинг торговых точек и проводят беседы с их руководителями о том, чтобы они соблюдали закон. Также предпринимателей предупреждают о запрете продажи табачной продукции несовершеннолетним.

Напомним, ранее губернатор Иван Белозерцев призвал активнее информировать население о вреде жевательного синтетического никотина (снюсов).