В Пензенской области мужчина сломал отвертку и нож о бывшую жену

В Каменском районе Пензенской области огласили приговор 40-летнему мужчине, которого судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что мужчина приехал 30 апреля в поселок Спиртзавод к своей несовершеннолетней дочери. 1 мая он выпил и вечером поругался с бывшей женой.

«В ходе ссоры мужчина схватил металлическую отвертку и нанес ею не менее девяти ударов по голове, телу и рукам женщины. После того, как отвертка сломалась, он взял в руку нож и стукнул еще несколько раз», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В квартиру зашла мать женщины, она попыталась успокоить мужчину. Ей удалось вывести дочь во двор. Дебошир пошел за ними и еще раз стукнул ножом экс-супругу, отчего орудие сломалось.

В итоге пострадавшую госпитализировали. Мужчину взяли под стражу, там он находился весь срок судебного разбирательства.

Жителю Каменского района назначили наказание — четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.