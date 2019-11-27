Пензенцам помогут открыть свое дело в новом Центре «Мой бизнес»

В Пензе открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». В нем предприниматели смогут получить все виды поддержки в режиме «одного окна». Его значимость и удобство оценил и губернатор Иван Белозерцев.

Центр создали в рамках исполнения регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

В нем собрали все услуги как для начинающих бизнесменов, так и для уже действующих. Кроме того, в здании будут проводиться бесплатные семинары и тренинги от опытных предпринимателей и профессиональных спикеров, которые научат новичков ведению бизнеса, расскажут о подводных камнях той или иной деятельности и способах поддержки.

«Мой бизнес» включает в себя три подразделения: Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Центр компетенции сельхозкоопераций. Цель создания такой структуры — ликвидация «марафона»: людям больше не придется бегать по разным зданиям в поисках определенной услуги, теперь они смогут получить все необходимое в этом помещении в режиме «одного окна». Например, физическое лицо, которое хочет стать бизнесменом, для начала может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо в нашем Центре. После здесь же он может получить такие виды поддержки, как образовательные услуги, связанные с развитием предпринимательства: семинары, тренинги, услуги консультации в правовом поле ведения бизнеса, может стать участником бизнес-миссий, выставок, которые, опять же, будут помогать развивать его деятельность", — пояснил директор Фонда поддержки предпринимательства Сергей Песков.

Для более «зрелых» предпринимателей в Центре существуют услуги поддержки экспорта, которые связаны с выведением продукции на зарубежные рынки. Они помогут бизнесменам выгодно доставить товар в разные страны, используя различные варианты транспортировки и онлайн-сервисы.

«К нам обратилось уже более 2000 человек. Мы планируем увеличить это количество до 4000 к концу 2019 года», — добавил Сергей Песков.

Иван Белозерцев оценил функционал центра и ознакомился с услугами, которые в нем представлены.

«Центр оснащен всем необходимым оборудованием. Предпринимателям нужна всесторонняя поддержка и помощь: при оформлении необходимых документов и сертификатов, в финансировании, обеспечении логистики и во многих других вопросах. Необходимо приглашать бизнесменов, которые готовы проводить встречи, семинары, делиться опытом с начинающими предпринимателями. Здесь все для этого есть. Деньги на центр заложили и освоили очень серьезные, важно, чтобы это работало. Нужно также рассмотреть возможность преподавания основ бизнеса для школьников», — сказал глава региона.

Губернатор поручил максимально заполнить информационную базу документами, которые нужны предпринимателям.

Стоит отметить, что все услуги Центра предоставляются бесплатно.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства появился в 2019 году, в его структуру входят Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Узнать подробную информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства, а также как записаться на мероприятия, можно по телефону «горячей линии» 8−800−555−19−58. Кроме того, анонсы мероприятий и семинаров можно посмотреть на сайтах Фонда mbpenza.ru и Центра cpp.mbpenza.ru.