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Белозерцев встретился с руководителями предприятий ОПК

27 ноября в 17:38 124 просмотра

В Пензе 27 ноября губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Диверсификация производства на оборонных предприятиях — это наиважнейшая задача, поставленная президентом Российской Федерации. Ее выполнение способствует повышению социально-экономической стабильности, развитию конкуренции, увеличению объема экспорта, сохранению и созданию рабочих мест», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что в Пензенской области — девять предприятий ОПК, поэтому есть материальная база и кадровый потенциал для того, чтобы выпускать гражданскую продукцию.

Губернатор также отметил, что на пензенских предприятиях оборонно-промышленного комплекса производятся оборудование для нефтегазовой и железнодорожной отраслей, бытовая и сельскохозяйственная техника, программно-аппаратные средства связи, системы контроля и управления доступом, металлообрабатывающие станки, системы учета энергоресурсов, технические средства охраны, печатные платы и многое другое. Освоен экспорт гражданской продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Глава Пензенской области нацелил промышленников на повышение доли товаров гражданского назначения в общем объеме их производства, выразил готовность оказывать поддержку в работе по организации экспортных поставок, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/198927/

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