Кузнецким школьникам рассказали об истории фотоиндустрии

О том, что создание фотографии не всегда было секундным делом, а долгим и трудоемким процессом, кузнецкие школьники узнали на выставке в краеведческой библиотеке. Ребятам рассказали о том, как возникла фотография и как на развитие этой индустрии повлиял технический прогресс.
«Зенит», «Зоркий», «Смена», увеличитель и пленка. К процессу подходили долго и основательно. Одно неверное действие, и снимок мог быть испорчен без возможности исправить ошибку. Ребята внимательно слушали и, казалось, не верили своим ушам.
«Мини-музей — это сейчас актуально и востребовано в библиотеке. Она у нас краеведческая. Мы собираем старинные фото нашего города, потому что это нужно и нам, и будущим поколениям», — сказала заведующая филиалом № 5 центральной библиотеки Кузнецка Наталья Садовникова.
Выставка (0+), посвященная фотоделу, будет работать до конца месяца. В декабре в библиотеке откроется экспозиция (0+) с техникой и аксессуарами, которые раньше использовали для прослушивания музыки, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.