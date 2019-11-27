Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В школе-интернате Сердобска появилось новое направление обучения инвалидов
Пензенский Губернский лицей признан лучшим в России
Документация на создание музея в кинотеатре «Москва» будет готова в конце декабря
Представители бизнеса в сфере дополнительного образования могут получить субсидию
В Наровчате открыли музей имени композитора Архангельского
Питерский режиссер поставит в Пензе испанскую пьесу
Пензенские студенты получили гранты за проекты для инвалидов и детей с дислексией
Пензенский центр выявления одаренных детей признан «Событием года» в России
Иван Белозерцев показал вид из окна новой школы в Арбеково
Программа кинофестиваля «Мужская роль» имени И. Мозжухина в Пензе

Кузнецким школьникам рассказали об истории фотоиндустрии

27 ноября в 19:46 114 просмотров

Библиотеки города Кузнецка Пензенской области давно вышли за рамки своей традиционной деятельности. В учреждениях культуры проводятся выставки, организуются клубы по интересам. Работники библиотеки краеведческой направленности устраивают экскурсии в мини-музей. Экспонатами по большей части являются предметы, которые подарили учреждению культуры читатели. На очередной экспозиции школьникам рассказали о том, как развивалась фотоиндустрия.

О том, что создание фотографии не всегда было секундным делом, а долгим и трудоемким процессом, кузнецкие школьники узнали на выставке в краеведческой библиотеке. Ребятам рассказали о том, как возникла фотография и как на развитие этой индустрии повлиял технический прогресс.

«Зенит», «Зоркий», «Смена», увеличитель и пленка. К процессу подходили долго и основательно. Одно неверное действие, и снимок мог быть испорчен без возможности исправить ошибку. Ребята внимательно слушали и, казалось, не верили своим ушам.

«Мини-музей — это сейчас актуально и востребовано в библиотеке. Она у нас краеведческая. Мы собираем старинные фото нашего города, потому что это нужно и нам, и будущим поколениям», — сказала заведующая филиалом № 5 центральной библиотеки Кузнецка Наталья Садовникова.

Выставка (0+), посвященная фотоделу, будет работать до конца месяца. В декабре в библиотеке откроется экспозиция (0+) с техникой и аксессуарами, которые раньше использовали для прослушивания музыки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...