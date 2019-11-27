В Пензе на ул. Серпуховской тушат полыхающий дом

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности инцидента.
По предварительной информации, площадь возгорания составляет 400 кв метров. Пострадавших и погибших нет, к тушению привлечено девять единиц спецтехники.
«Ликвидация открытого горения, пожар не распространяется, силы работают, ведется проливка», — уточнили в пресс-службе управления.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.