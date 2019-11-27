Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В зареченском ТЦ человек упал в шахту лифта
К поискам 43-летнего жителя Кузнецка подключились волонтеры
В мэрии прокомментировали информацию о коммунальной аварии на ул. Куйбышева
Автомобильное движение по ул. Свердлова восстановлено
В Пензе из-за коммунальной аварии вновь перекрыли автомобильное движение
Установлена личность найденного в коллекторе теплотрассы на ул. Карпинского мужчины
В Бессоновском районе из горящего склада спасли мужчину
СКР назвал возможную причину смертельного пожара в Сердобском районе
Пензенские спасатели согнали троих детей с неокрепшего льда
В Пензе из коллектора теплотрассы достали труп

В Пензе на ул. Серпуховской тушат полыхающий дом

27 ноября в 19:49 196 просмотров

Вечером 27 ноября в Пензе вспыхнул дом на ул. Серпуховской. Фото пожара прислал в информагентство «Пенза-Пресс» очевидец.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности инцидента.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет 400 кв метров. Пострадавших и погибших нет, к тушению привлечено девять единиц спецтехники.

«Ликвидация открытого горения, пожар не распространяется, силы работают, ведется проливка», — уточнили в пресс-службе управления.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...