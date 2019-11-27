Двое пензенцев вернулись с отдыха с экзотической инфекцией (видео)

Отдых на Мальдивах обернулся для двух жителей Пензы госпитализацией. У них зарегистрирована лихорадка денге. При этом заболевшие отдыхали не вместе, а посещали курорт в разное время.

Высокая температура, головная боль и, в итоге, срочная госпитализация. Чем может обернуться долгожданный отпуск в райском месте, на Мальдивах, Павел и не предполагал. По возвращению домой мужчина почувствовал резкое недомогание.

«Два дня полежал с высокой температурой, потом пошел в больницу, где меня обследовали и выяснили, что, возможно, причина — в лихорадке денге, которую я с собой привез», — рассказал он.

Это редкое, но при этом опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Переносчики недуга, как правило, — инфицированные комары. Для Пензенской области это уже второй подобный случай за последний месяц. Другой заболевший также отдыхал на Мальдивах.

«Больной заметил первые симптомы по приезде на родину — высокая температура, выраженная слабость, тошнота и сыпь. Он обратился к врачу, поступил в стационар. По результатам эпиданализа специалисты сразу заподозрили лихорадку денге, что впоследствии подтвердилось лабораторно. Больной получил комплексное лечение и был выписан в удовлетворительном состоянии», — сказала врач-инфекционист Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Александра Болгова.

Лихорадка денге широко распространена в странах с тропическим и субтропическим климатом, поэтому, планируя отдых в экзотическом месте, специалисты рекомендуют не забывать о мерах предосторожности. Снизить риск заражения опасной инфекцией помогут специальные средства от укусов насекомых, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.