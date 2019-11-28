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Молодежная делегация из Пензенской области отправилась на форум в Казань (видео)

27 ноября в 23:39 160 просмотров

В Казани стартовал третий всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» (18+). В состав делегации из Пензенской области вошли пять человек — члены молодежного парламента региона. В числе участников — корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова.

В программе — пленарное заседание на тему «Развитие молодых политиков и управленцев в информационной среде», нетворкиг-сессия, модератором которой станет бизнес-тренер и, конечно, без чего МКС нельзя представить: командная работа, в которой можно обменяться опытом и методиками работы в различных ситуациях.

Обучать ребят будут известные в сфере политики спикеры. Они же проведут тренинги по личностному развитию, а также помогут подготовить проекты и презентации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлен телеканалом.


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