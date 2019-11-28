Пензенский Дед Мороз готовится к сказочному фестивалю в Карелии (видео)

В карельский город Олонец из Пензы на «Морозные игры» (0+) отправится Андрей Фролов, больше известный как Дед Мороз Боян. Новогоднему волшебнику предстоит отстаивать честь области после четырехлетнего перерыва. В последний раз делегация Дедов Морозов принимала участие в состязаниях в 2015-м. Тогда победу одержал тоже наш земляк, кузнецкий дедушка Скороход.

Дед Мороз Боян будет впервые бороться за победу в престижном состязании и, как считает сам, у него есть все шансы стать лучшим зимним волшебником страны.

«Могу творить чудеса — стихами говорить, песенки сочинять, плясать и удивлять. От пензенской гильдии поеду, один», — рассказал он.

В программе Дедушки Мороза — три десятка игр, причем собственного сочинения. В Олонец он повезет самые лучшие, уже проверенные временем и публикой. На зимнем фестивале покажет яркую визитку. Пожалуй, самое важное и одновременно сложное задание конкурса, — развлечение детворы.

Дед Мороз Боян состоит в Пензенской гильдии третий год. Будущий конкурсант получил главные наставления от руководителя общества Алексея Лапина. Он же — Дед Мороз Буба — трехкратный победитель Олонецких игр.

«Для того, чтобы стать и быть настоящим, родным для детей волшебником, нужно любить сказку, верить в то, что ты делаешь. Быть не шоуменом в костюме, стихоплетом, хорошим песенником, а сказочным волшебником, поверить, в первую очередь, в самого себя», — отметил он.

Выбирать лучшего Деда Мороза в Карелии будут в течение трех дней, а уже в начале декабря Боян обещает вернуться в Пензу. Местная ребятня сможет загадать желание и пообщаться, возможно, уже с победителем зимних игр, 4 и 6 января в сказочном домике, который будет открыт на центральной площади города, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.