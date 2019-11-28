В Пензе проработают вопрос производства закаленного стекла (видео)

В Пензе по инициативе губернатора Ивана Белозерцева проработают вопрос производства закаленного стекла, которого в России пока нет. С таким предложением он обратился к промышленникам в ходе рабочего совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Главной темой совещания было развитие в регионе производства гражданской продукции.

Более 200 видов духовых шкафов, варочных панелей, бойлеров, плит — в одном месте. В Пензе открылся первый торгово-выставочный зал бытовой техники местного производства. Ее изготовляет предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое уже четверть века выпускает и гражданскую продукцию.

«Все сделано для того, чтобы жители Пензы и области могли прийти в одно место и полностью ознакомиться со всей нашей продукцией, а это — и встраиваемая техника, и варочные панели, и холодильники, и микроволновки, то есть все, что необходимо», — рассказал генеральный директор предприятия Алексей Слугин.

Пензенская бытовая техника востребована по всей России и за рубежом. Качество и безопасность продукции компания гарантирует. Так, варочные панели сделаны из специального закаленного стекла по технологии, которую в нашей стране пока не используют. Оно производят во Франции. Иван Белозерцев предложил промышленникам создать такое производство в Пензенской области.

«Можно поехать на предприятие и предложить им создать совместное, здесь, в Пензе, с участием вашего завода, коллег, потому что многие сейчас европейские компании идут в Россию, понимая, что здесь есть рынок сбыта, создают филиалы», — сказал глава региона.

Как отметил губернатор, предприятиям оборонно-промышленного производства необходимо увеличивать долю гражданской продукции в общем объеме производства. Ведь эту задачу поставил президент страны Владимир Путин.

«Она транслируется и руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов, в том числе — вам, коллеги. Ее выполнение способствует повышению социально-экономической стабильности, развитию конкуренции, увеличению объема экспорта, сохранению и созданию рабочих мест», — отметил Иван Белозерцев.

Возможность показать свои достижения пензенским предприятиям представится уже меньше чем через год. Летом 2020-го в регионе пройдет международный форум «Инженеры будущего» (18+), который проводит Союз машиностроителей России, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.