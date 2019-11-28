Пензенцы привезли с конкурса «Абилимпикс» 6 золотых медалей

Молодые специалисты из Пензы — вновь среди лучших в стране. Участники всероссийского конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» вернулись в родной город. Они привезли с собой шесть золотых медалей за победы в различных номинациях.

Участники вернулись из Москвы уставшими, но довольными. Молодые специалисты завоевали восемь медалей престижного конкурса.

В финал конкурса вышли более 800 человек. 15 из них — представители Пензы. Победителей определяли в трех категориях — школьники, студенты и специалисты. По результатам всех испытаний жителям региона не оказалось равных в компетенциях «Медицинский и лабораторный анализ», «Сварочные технологии», «Зубной техник» и «Семеновод».

«Ежегодно улучшаем результат. Это заслуга преподавателей, мастеров производственного обучения, труд самих студентов. Подготовка идет в течение всего года, и работодатели участвуют в ней. Уверен, что мы и дальше будем прославлять регион», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Победители не смогут защитить свой статус на следующем конкурсе. Согласно правилам, они смогут принять участие в «Абилимпикс» только в 2021-м году, сообщает телеканал «Экспресс».