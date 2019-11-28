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В Заречном следователи выясняют обстоятельства падения мужчины в шахту лифта

28 ноября в 08:24 150 просмотров

В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области прокомментировали информацию о чрезвычайном происшествии, которое случилось в городе Заречном накануне.

Напомним, 27 ноября в торговом центре на улице Ленина человек упал в шахту лифта. Это был 45-летний охранник, который решил самостоятельно починить механизм подъемника.

Лифт застрял на втором этаже, и мужчина пытался опустить его на первый. Однако в результате он сорвался в шахту.

С множественными телесными повреждениями мужчину доставили в больницу в Пензе.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального управления.

Фотография: фото предоставлены пресс-службой СУ СК РФ по Пензенской области

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