Жителю Нижнего Ломова вынесли приговор за жестокое убийство возлюбленной

Житель Пензенской области, расправившись со своей сожительницей, оставил без матери малолетнего ребенка.

В ночь с 27 на 28 июля 32-летний житель Нижнего Ломова, будучи пьяным, поссорился с 24-летней возлюбленной, с которой они жили в квартире на улице Октябрьской. Причиной конфликта стала ревность.

Женщина схватила нож и потребовала, чтобы мужчина ушел. Однако он отобрал у нее клинок и нанес девять ударов по телу, рукам и ногам жертвы, а затем принялся душить. Убедившись, что женщина мертва, злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, трагедия случилась накануне дня рождения ребенка погибшей. В роковой вечер он также находился в квартире, но спал, поэтому свидетелем событий не стал.

Тело женщины обнаружил брат убийцы, который приехал к ним утром. Он же вызвал полицию.

Сначала преступник ездил на своем автомобиле, но через некоторое время отогнал его в лес и засыпал ветками. Задержать его удалось 1 августа благодаря совместным действиям полицейских областного управления, нижнеломовского отдела и следователей.

Судмедэксперт заключил, что причиной смерти женщины стали колото-резаные раны грудной клетки.

За убийство житель Нижнего Ломова проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.