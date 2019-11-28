Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
В Пензенской области мужчина сломал отвертку и нож о бывшую жену
Житель Нижнего Ломова несколько лет вымогал у знакомого деньги
Житель Наровчатского района избил мать рулоном обоев и обокрал работодателя
Житель Атмиса может попасть в тюрьму на пять лет за угон 27-летнего ВАЗа
В Пензенской области злоумышленник выкопал 32 дерева стоимостью 417 тыс. рублей
В Шемышейском районе черные лесорубы уничтожили 71 сосну
Никольчанка стала жертвой нового вида мошенничества
Жительница Пензы не сразу призналась в убийстве пьяного приятеля
Житель Тамбова выманил у пензячек деньги, взломав аккаунты их друзей в соцсети
Двое пензенцев раскурочили три кладбищенские оградки

Жителю Нижнего Ломова вынесли приговор за жестокое убийство возлюбленной

28 ноября в 08:46 44 просмотра

Житель Пензенской области, расправившись со своей сожительницей, оставил без матери малолетнего ребенка.

В ночь с 27 на 28 июля 32-летний житель Нижнего Ломова, будучи пьяным, поссорился с 24-летней возлюбленной, с которой они жили в квартире на улице Октябрьской. Причиной конфликта стала ревность.

Женщина схватила нож и потребовала, чтобы мужчина ушел. Однако он отобрал у нее клинок и нанес девять ударов по телу, рукам и ногам жертвы, а затем принялся душить. Убедившись, что женщина мертва, злоумышленник скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, трагедия случилась накануне дня рождения ребенка погибшей. В роковой вечер он также находился в квартире, но спал, поэтому свидетелем событий не стал.

Тело женщины обнаружил брат убийцы, который приехал к ним утром. Он же вызвал полицию.

Сначала преступник ездил на своем автомобиле, но через некоторое время отогнал его в лес и засыпал ветками. Задержать его удалось 1 августа благодаря совместным действиям полицейских областного управления, нижнеломовского отдела и следователей.

Судмедэксперт заключил, что причиной смерти женщины стали колото-резаные раны грудной клетки.

За убийство житель Нижнего Ломова проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...