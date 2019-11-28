Дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов

Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о начислении дольщикам ежегодного дохода примерно в 5% от средств, размещенных на эскроу-счетах, сообщают «Известия».

Согласно новым правилам долевого строительства, действующим в России с 2019 года, деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям.

Проект предполагает, что «доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования».

Как отметил один из авторов документа, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов, в связи с изменением правил строительства жилых домов в привилегированном положении оказались только банки, так как они не просто хранят средства дольщиков, но и используют их в своих интересах, получая прибыль.

По его словам, обсуждение законопроекта может затянуться примерно на год.

Представители банков уже раскритиковали идею — по их мнению, она может повлиять на стоимость недвижимости и ударить по застройщикам.