В Пензе автоледи вызвала полицию пьяному пешеходу

Ночью жительница Пензы ехала по улице на своем автомобиле. Неожиданно на проезжую часть выскочил мужчина, который преградил дорогу ее машине. Водитель попросила пешехода уйти с дороги, но тот перешел на крик и нецензурную брань. Женщина поняла, что незнакомец пьян. Тогда она решила вызвать полицию. Поняв ее намерения, мужчина скрылся.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Потерпевшая описала им обидчика, и правоохранители отправились на его поиски. Вскоре похожего на подозреваемого мужчину удалось задержать. Женщина признала в нем хулигана.
«Для дальнейшего разбирательства 22-летний мужчина был передан сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.