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Пензенским учителям предлагают присоединиться к конкурсу нацпроекта «Образование»

28 ноября в 09:38 160 просмотров

Министерство просвещения России организует конкурс профессионального мастерства «Учитель будущего» (18+) на президентской платформе «Россия — страна возможностей», в котором могут поучаствовать и представители Пензенской области.

Мероприятие станет частью федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

В конкурсе будут участвовать учительские команды из трех человек. Они должны пройти три этапа: отборочный, окружной полуфинал и финал.

В январе 2020 года пройдет онлайн-тестирование, разделенное на три блока: вопросы из области общеобразовательного предмета и методики его преподавания, по психологии и педагогике и на знание норм русского языка.

Полуфиналы будут состоять из трех треков: решение реальных ситуаций из школьной жизни, разработка междисциплинарного урока, игры или формы проверочной работы, дебаты. В финал пройдут сто команд, набравших наибольшее количество очков.

Итоговый этап состоится в апреле. Учителя проведут коллективные междисциплинарные уроки, воспитательное мероприятие и конференцию в формате TED. Победителей будет 30. В 2020—2021 учебном году они смогут пройти обучение в мастерской управления «Сенеж» образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей».

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 31 декабря, уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области.


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