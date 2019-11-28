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Из рыбоулавливателя в Каменском районе украли 50 кг толстолобика

28 ноября в 09:49 156 просмотров

Представитель сельскохозяйственного кооператива в Каменском районе Пензенской области, ставший свидетелем преступления, обратился в местную полицию.

Мужчина рассказал, что на неохраняемом пруду около села Завиваловка был установлен рыбоулавливатель. Кто-то украл из него рыбу.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. В краже подозревают 33-летнего жителя села Завиваловка, поживившегося 20 кг толстолобика стоимостью 3 000 рублей, и 22-летнего жителя поселка Тухачевский, который забрал 30 кг рыбы стоимостью 4 500 рублей.

«Подозреваемые дали признательные показания. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF-koi-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4-440630/

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