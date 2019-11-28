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Пензенцы сообщают о жестком ДТП на «пьяной дороге»

28 ноября в 10:45 28 просмотров

В четверг, 28 ноября, в Пензе случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, о котором рассказали очевидцы в соцсетях.

В группе во «ВКонтакте» размещена фотография, сделанная на «пьяной дороге» — так местные жители называют улицу Строителей. На кадрах запечатлен ВАЗ и иномарка, разлетевшиеся в разные стороны проезжей части после столкновения.

Повреждения отечественного автомобиля оценить сложно, а вот у второго участника аварии сильно разбита передняя часть.

На месте уже работают сотрудники ДПС, однако официальной информации о случившемся пока нет.

В Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, а с наступлением холодов сменить шины на зимние.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272686%2Falbum-156022223_00%2Frev

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