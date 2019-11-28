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Иван Белозерцев рассказал о знаковой встрече в его жизни

28 ноября в 10:52 186 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев решил поделиться в своем Instagram-аккаунте историческим кадром и рассказал о его происхождении.

«В жизни каждого человека случаются встречи с теми, кто оставляет в душе, сердце и памяти неизгладимый след. Для меня одной из таких стала встреча с легендарным конструктором стрелкового оружия Михаилом Тимофеевичем Калашниковым», — рассказал глава региона.

10 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения создателя известного на весь мир автомата.

«Он был очень скромный и простой в общении, несмотря на свою всемирную славу», — вспомнил Иван Белозерцев.

Также глава областной исполнительной власти обратился к своим подписчикам с просьбой рассказать о людях, которые сыграли в их жизни особую роль и навсегда остались в памяти.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B5YO6_llPtM/

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