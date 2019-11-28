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Участок дороги и тротуара на пр. Строителей отремонтируют за 191 млн рублей

28 ноября в 11:04 202 просмотра

В Пензе отремонтируют участок дороги на проспекте Строителей. Работы будут выполнены на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России.

Стоимость ремонта составляет более 191 млн рублей: 95,6 млн будут выделены из федерального бюджета, 71,7 млн — из областного, еще 23,9 млн — из городского.

Подрядчик для выполнения работ уже выбран — госконтракт заключен между МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и ООО «Дорожное строительство». Компания единственной заявилась на электронный аукцион.

В период с 1 апреля по 1 августа рабочие должны обновить покрытие проезжей части и тротуара на участке от путепровода до дома № 93 на проспекте Строителей.

Напомним, ранее были выбраны подрядчики для ремонта участков на улицах Луначарского, Терновского, Баумана и Окружной.


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