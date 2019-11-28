Больше половины россиян жалуются на недосып

Россияне рассказали, хватает ли им времени на сон и что отвлекает людей от ночного отдыха. Результатами исследования проекта «Здоровье Mail.ru» делится телеканал «360» .

53% опрошенных россиян заявили, что им не хватает времени на сон. Проводит в постели положенные восемь часов (как советуют врачи) только каждый третий участник анкетирования.

Согласно данным опроса, в 30% случаев выспаться мешает бессонница. Увлечения или неотложные дела отвлекают 27% респондентов. Вовремя лечь спать из-за работы не могут 22% опрошенных.

Половина участников опроса заявили, что не предпринимают особых попыток уснуть, когда это не получается, а просто лежат в темноте. 36% респондентов признались, что в таком случае берут телефон. Читают, смотрят сериалы или слушают музыку 28% опрошенных. Вызвать сон чашечкой чая пытаются 5% участников анкетирования, столько же заваривают себе успокоительный сбор или пьют теплое молоко, 4% принимают снотворное.

В период с 23 часов до полуночи отходят ко сну 37% опрошенных россиян. На час раньше удается лечь 30% респондентов. Оказываются в кровати, когда уже наступил новый день, 25% опрошенных.

В будние дни 40% участников опроса просыпаются между 6 и 7 часами утра, четверть встает на час позже, раньше — 21%. Только 14% участников анкетирования ответили, что просыпаются после 8:30.