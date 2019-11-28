Встреча губернатора с членами Координационного совета по реализации молодежной политики
Быть мамой: три истории о материнстве
Отзыв на книгу «Sapiens: Краткая история человечества»
Пятилетие пензенского центра «Питомец»
Наши новости
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроют массовый забег и гонки на елках
Дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Россиянам перечислили главные признаки невяжущей хурмы
Российские банки объединятся в борьбе с сомнительными переводами
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
В Госдуме одобрили предложение сделать 31 декабря выходным днем
В России 15% дизельного топлива оказалось подделкой
В России до конца года введут маркировку животных
В Госдуме предложили ограничить продажу спиртного в зимние праздники

Больше половины россиян жалуются на недосып

28 ноября в 11:21 152 просмотра

Россияне рассказали, хватает ли им времени на сон и что отвлекает людей от ночного отдыха. Результатами исследования проекта «Здоровье Mail.ru» делится телеканал «360».

53% опрошенных россиян заявили, что им не хватает времени на сон. Проводит в постели положенные восемь часов (как советуют врачи) только каждый третий участник анкетирования.

Согласно данным опроса, в 30% случаев выспаться мешает бессонница. Увлечения или неотложные дела отвлекают 27% респондентов. Вовремя лечь спать из-за работы не могут 22% опрошенных.

Половина участников опроса заявили, что не предпринимают особых попыток уснуть, когда это не получается, а просто лежат в темноте. 36% респондентов признались, что в таком случае берут телефон. Читают, смотрят сериалы или слушают музыку 28% опрошенных. Вызвать сон чашечкой чая пытаются 5% участников анкетирования, столько же заваривают себе успокоительный сбор или пьют теплое молоко, 4% принимают снотворное.

В период с 23 часов до полуночи отходят ко сну 37% опрошенных россиян. На час раньше удается лечь 30% респондентов. Оказываются в кровати, когда уже наступил новый день, 25% опрошенных.

В будние дни 40% участников опроса просыпаются между 6 и 7 часами утра, четверть встает на час позже, раньше — 21%. Только 14% участников анкетирования ответили, что просыпаются после 8:30.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-2197947/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...