Горнолыжный сезон в Подмосковье откроют массовый забег и гонки на елках

Горнолыжный сезон откроется в Подмосковье фестивалем «Спорт! Снег! Смех!» в Дмитрове. Он станет частью проекта «Зима в Подмосковье», призванного познакомить жителей столицы с ближней окраиной, сообщает телеканал «360» .

Одной из площадок фестиваля станет клуб Леонида Тягачева, где проходят тренировки сборных России по сноуборду и горным лыжам. Искусственный снег позволяет кататься уже сейчас.

А вот 7 декабря на 12 часов назначен запуск самого мероприятия. На нем будут присутствовать музыканты и артисты. По всему клубу установят большие экраны, чтобы наблюдать за массовым лыжным спуском. Курорты «Сорочаны», «Целеево» и «Степаново» будут работать в обычном режиме.

Также на курорт приедут музыканты и артисты. В 13 часов и 15:40 постановку покажет театр «Арлекин», в 13:30 и 16:40 — детский музыкальный театр «Колесо». На 17:40 запланирована дискотека.

Из Москвы до центра Дмитрова ходят электричка от Савеловского вокзала и автобус от метро «Алтуфьево».

До «Горнолыжного клуба Леонида Тягачева» ходит электричка до станции «Турист». На личном автомобиле можно доехать до деревни Шуколово.

Вторая часть праздника намечена на 10 часов на главной площади Дмитрова. Организаторы готовят гонки на радиоуправляемых елках, интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты, мастер-класс по керлингу и танцевальный флешмоб.

Хедлайнером большого концерта будет DJ Smash. На одной сцене также сыграют диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep.

Завершится праздник фейерверком.