В Тамале спортшкола получила автобус после вмешательства прокуратуры

Из-за отсутствия транспорта от образовательной организации воспитанники школы были вынуждены добираться до места сборов или соревнований самостоятельно — обычно детей довозили родители.
Однако то, что у школы не было автобуса, является нарушением законодательства об образовании и профилактике дорожного травматизма. Этот факт зафиксировала районная прокуратура. Сотрудник надзорного органа внес представление главе администрации и начальнику отдела образования. Последнего привлекли к дисциплинарной ответственности.
«За спортивной школой на праве оперативного управления закреплен автобус, в штат введена должность водителя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.